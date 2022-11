NBA: Boston, Milwaukee, Cleveland, les cadors s'imposent à l'Est

Celtics, Bucks, Cavaliers... Les cadors de la Conférence Est étaient sur les parquets dimanche en NBA, et ils ont tous gagné, restant respectivement aux trois premières places: Boston a battu Washington (130-121), Milwaukee a écarté Dallas (124-115) et Cleveland a vaincu à Detroit (102-94).

A Boston, les Celtics (16-4), portés par Jaylen Brown, auteur de 36 points avec un pourcentage de réussite aux tirs de 50% (15/30 dont 2/7 à trois points), agrémenté d'un sans faute aux lancers-francs, a porté les siens vers la victoire, la troisième de suite après le petit coup d'arrêt à Chicago lundi dernier.

Six autres joueurs ont marqué plus de dix points pour l'équipe finaliste la saison dernière, dont le succès était quasiment acquis au départ du dernier quart-temps, amorcé avec 29 longueurs d'avance sur les Wizards. Et ce en l'absence d'un de leurs chef de file, Jayson Tatum, blessé à une cheville.

A Milwaukee, les Bucks (14-5) ont contrôlé les Mavericks, avec leur star grecque Giannis Antetokounmpo qui a inscrit 30 points et raflé 11 rebonds.

Son coéquipier Grayson Allen lui a cependant volé la vedette, en inscrivant 25 points avec un pourcentage de réussite ahurissant: 8 sur 10 à deux points et 7 sur 8 à trois points.

Dans les rangs de Dallas, la star slovène Luka Doncic, auteur de 27 points, n'a pas pu empêcher son équipe d'essuyer sa quatrième défaite consécutive (9-10, 11e).

Les Cavaliers de Cleveland (13-7) sont eux allés s'imposer sur le parquet de Detroit. Mais ils ont dû cravacher. Les coéquipiers de Donovan Mitchell, meilleur marqueur de la rencontre avec 32 points malgré beaucoup de déchet (11 tirs seulement rentrés sur 31 tentatives), étaient menés de trois points à l'entame du dernier quart-temps, où ils ont fait basculer le match en infligeant alors un 29-16 aux Pistons.

- Warriors, trois à la suite -

Les Memphis Grizzlies, troisièmes de la Conférence Ouest, ont soufflé la victoire aux New York Knicks, qui sont venus mourir à quatre points devant leur public du Madison Square Garden (127-123).

Ja Morant a été l'un des grands artisans de la victoire de Memphis. En rentrant un panier crucial à 13 sec 9/10 du buzzer, pour placer son équipe devant 124-123, et en signant un triple-double avec 27 points, 10 rebonds et 14 passes décisives.

A l'Ouest, les Golden State Warriors de Stephen Curry, qui a frôlé le triple-double en marquant 25 points, prenant 11 rebonds et distillant 8 passes, vont mieux. Ils ont dominé les Minnesota Timberwolves 137 à 114, pour empocher leur deuxième succès de la saison à l'extérieur.

Les Warriors, tenants du titre NBA, ont pris un départ tonitruant dans ce match en remportant le premier quart-temps 47 à 27, et ils alignent pour la première fois trois victoires de rang, avec un bilan enfin positif (11-10). Ils sont neuvièmes de leur conférence, tout près des places qualificatives pour les play-offs.

Toujours à l'Ouest, parmi les équipes du haut du tableau, les Los Angeles Clippers (5es) ont battu les Indiana Pacers 114 à 100. Dans cette rencontre l'intérieur des Clippers, le Croate Ivica Zubac, a marqué 31 points mais surtout pris 29 rebonds, meilleur performance de la saison dans ce secteur.