NBA: Boston plus fort que Milwaukee, Popovich appelle ses supporters à plus de fairplay

Boston a conforté sa première place dans la conférence Est en dominant le 2e Milwaukee (119-116), et le légendaire coach des Spurs Gregg Popovich a appelé ses supporters à montrer plus de "classe" pendant la 10e défaite consécutive des Spurs mercredi en NBA.

. Dans un choc au sommet de la conférence Est, Boston a disposé de Milwaukee (119-116) grâce notamment à un superbe premier quart-temps (29-17), pouvant compter sur Jaylen Brown (26 points), sa star Jayson Tatum (23 points, 11 rebonds) et le pivot Kristaps Porzingis (21 points). Avec 12 victoires et 3 défaites, les Celtics possèdent le meilleur bilan de la NBA. "Ca a été un effort collectif. On a rebondi, resserré les rangs après le dernier match", perdu à Charlotte lundi, a apprécié Tatum.