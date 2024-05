NBA: Boston renverse Indiana et mène 3-0, tout près d'une nouvelle finale

Boston, pourtant malmené, a trouvé les ressources pour renverser Indiana 114-111 sur son parquet samedi afin de mener 3-0 et d'entrevoir sérieusement la finale NBA.

Une statistique qui risque de hanter les esprits des Pacers, qui ont longtemps cru pouvoir relancer une opposition mal partie après deux défaites inaugurales à Boston.

Grâce à son jeu offensif et agressif, Indiana avait réussi samedi à prendre le match en main, comptant jusqu'à 18 points d'avance dans le deuxième puis le troisième quart-temps, dans le sillage de Pascal Siakam (22 points) et de l'épatant Andrew Nembhard (32 points et 9 passes).

Nembhard réussissait alors parfaitement son intérim au poste de meneur titulaire, à la suite du forfait de Tyrese Haliburton, touché aux ischio-jambiers côté gauche lors du match précédent.