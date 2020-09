NBA - Boston se relance contre Miami

(Belga) Boston s'est relancé en battant Miami 117-106, samedi, dans le troisième match de la finale de la Conférence Est du championnat nord-américain de basket (NBA). Le Heat mène désormais deux victoires à une.

Obligés de s'imposer, les Celtics se sont appuyés sur leur force collective: Kemba Walker (21 points), Marcus Smart (20 points), Jaylen Brown (26 points) et Jayson Tatum (25 points, 14 rebonds) ont tous terminé avec au moins 20 points au compteur. Boston a mené de bout en bout, comptant jusqu'à 20 points d'avance dans le quatrième quart-temps. Miami n'a cependant rien lâché et est revenu à 5 longueurs, mais n'a pu renverser la situation. Bam Adebayo a terminé avec 27 points et 16 rebonds et Tyler Herro avec 22 points. (Belga)