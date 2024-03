NBA: Boston s'effondre à Cleveland, Wembanyama dominé par Sengun

Les Boston Celtics ont laissé s'évaporer une avance de 22 points dans le dernier quart-temps face à Cleveland, et Victor Wembanyama a été dominé par le Turc Alperen Sengun, mardi en NBA.

Les Celtics, meilleure équipe NBA cette saison (48 succès - 13 revers), ont vu s'arrêter leur série de victoires à onze en s'écroulant face aux Cleveland Cavaliers, vainqueurs 105 à 104 après avoir remonté un déficit de 22 points dans le dernier quart-temps. Les Cavaliers jouaient pourtant sans leur leader offensif Donovan Mitchell. Le méconnu Dean Wade a été le héros du soir, avec 20 points (sur 23) dans le dernier quart-temps, entre plusieurs tirs de loin et un lay-up décisif à 19 secondes du terme. "C'est bon de sentir que mes coéquipiers ont confiance en moi pour prendre ces tirs. Ca m'a donné confiance et motivé", a-t-il déclaré. Les 26 points de Jayson Tatum n'auront pas suffi aux Celtics.

. Wembanyama dominé par Sengun

Le prodige français Victor Wembanyama, qui restait sur deux matches complets et victorieux, a été dominé par le pivot de Houston Alperen Sengun lors de la victoire des Rockets face aux Spurs (114-101). Le jeune Turc (21 ans), considéré avec le Français âgé de 20 ans comme l'une des futures stars de la NBA, a marqué 45 points, son record, prenant le dessus sur Wembanyama, souvent chargé de défendre face à lui. Le Français a, lui, été limité à 10 points, 11 rebonds et tout de même 7 contres, après avoir été longtemps incertain pour la rencontre à cause d'une douleur à une épaule.