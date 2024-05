NBA: Boston surclasse Cleveland et se qualifie pour la finale de Conférence Est

"Ce soir, on a vu son talent, son don c'est tout simplement la passion, l'inspiration, la ténacité, la combativité", l'a encensé son entraîneur Joe Mazzulla.

- Oklahoma au bord du gouffre -

Premier de la saison régulière de la Conférence Ouest, le Thunder est au bord de l'élimination, mené 3-2 par Dallas après le match 5 mercredi à Oklahoma City (104-92 pour Dallas).

La star des Mavericks, Luka Doncic, a réalisé un triple-double en terminant avec 31 points, 10 rebonds et 11 passes décisives.

Les Mavs mènent la série 3-2 et peuvent décrocher une place en finale de la Conférence Ouest en remportant le sixième match, samedi à Dallas.

"Il ne nous reste plus qu'à gagner un match sur deux, et on y est", a déclaré Doncic. "Il y a 3-2, mais c'est rien. Nous devons conclure et garder la même mentalité".

"Parfois, j'oublie que j'aime jouer au basket", a déclaré Doncic, qui était furieux d'avoir perdu l'avantage lors du match 4 perdu au Texas. "Je me suis concentré sur le fait d'aller sur le terrain avec le sourire et de jouer au basket".

Derrick Jones Jr. a ajouté 19 points pour Dallas, quand Shai Gilgeous-Alexander a tenté de faire la différence pour le Thunder avec ses 30 points, huit passes et six rebonds.