NBA - Brooklyn au bord de l'élimination, Utah et Minnesota égalisent, Toronto se relance

(Belga) Boston s'est imposé 103-109 sur le parquet de Brooklyn, samedi, et mène désormais 3 victoires à 0 dans le premier tour des playoffs du championnat nord-américain de basket.

Les stars des Celtics Jayson Tatum (39 points, 5 rebonds, 6 passes, 6 interceptions) et Jaylen Brown (23 points) ont tenu leur rang, alors que chez les Nets, Kevin Durant et Kyrie Irving ont été chacun limités à 16 points. En conséquence, Brooklyn n'est qu'à une défaite de l'élimination dès le premier tour des playoffs malgré un effectif capable de lutter pour le titre sur le papier. Dans l'autre rencontre jouée à l'Est, Toronto s'est offert un sursis en battant 110-102 Philadelphie, grâce notamment aux 34 points de Pascal Siakam. Ce succès permet aux Raptors de revenir à 3-1 dans la série. A l'Ouest, les deux séries disputées samedi sont désormais à égalité 2-2. Utah a battu Dallas 100-99 sur le fil, avec un panier décisif de Rudy Gobert (17 points, 15 rebonds) à 11 secondes de la fin sur un alley-oop de Donovan Mitchell (23 points, 7 passes). De retour après une entorse au mollet subie le 10 avril, Luka Doncic a inscrit 30 points pour les Mavericks. Victoire de justesse aussi pour Minnesota contre Memphis (119-118). Karl-Anthony Towns (33 points) et Anthony Edwards (24 points) ont lancé les Timberwolves, qui ont résisté au retour des Grizzlies emmenés par Desmond Bane (34 points). (Belga)