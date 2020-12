NBA: Brooklyn impressionne, les Lakers ouvrent leur compteur victoire

Brooklyn et son duo de canonniers Kyrie Irving/Kevin Durant ont envoyé un message à la conférence Est de la NBA en corrigeant Boston vendredi, "Christmas Day" qui a aussi souri aux Lakers de LeBron James ayant remporté leur premier succès contre Dallas.

. Les Lakers enfin lancés

Cueillis à froid en ouverture du championnat par leurs rivaux "angelenos" des Clippers, les champions en titre ont rectifié le tir aux dépens de Dallas (138-113) au Staples Center.

Auteur de 22 points (10 passes, 7 rbds), James en a profité pour se hisser à la 2e place des meilleurs marqueurs en matches de Noël (383 pts en 15 apparitions), juste derrière Kobe Bryant (395 en 16 rencontres).

Surtout, avec l'aide d'Anthony Davis, auteur de 28 points (8 rbds, 5 passes), il a remis sur les bons rails son équipe apparue en rodage jusqu'ici et qui a montré du mieux collectivement, à l'image du banc (50 points, dont 22 pour le seul Montrezl Harrell).

En face, la défense des Mavs a pris l'eau et Luka Doncic, pas encore au meilleur de sa forme (27 pts, 7 passes tout de même), n'a jamais pu réellement peser pour empêcher un deuxième revers d'affilée.

. Brooklyn confirme

Tout va pour le mieux chez les Nets: une deuxième victoire consécutive, qui plus est cinglante (123-95) chez un de leurs rivaux à l'Est, Boston, au cours de laquelle Irving s'est régalé à être le "Père Fouettard" de son ancienne équipe avec 37 points inscrits (8 passes), à 7/10 derrière l'arc, battant le record de la spécialité pour un match du 25 décembre.

Durant n'a pas été en reste. Il a ajouté 29 points (9/16 aux tirs) confirmant sa montée en puissance après un an et demi sans basket, le temps de se remettre d'une rupture d'un tendon d'Achille. Ses 16 pions dans le troisième quart-temps ont permis à Brooklyn de se détacher.

Pour les Celtics, où seul Jaylen Brown a surnagé (27 pts), ce Noël est à oublier puisque quelques heures avant le match, décédait à 88 ans une de leurs légendes K.C. Jones.

. Les Clippers se vengent

Eliminés en demi-finale de conférence Ouest (4-3) à la surprise générale par Denver, après avoir mené 3-1, les Clippers avaient à coeur de prendre une revanche sur les Nuggets. Ce qu'ils ont fait avec autorité (121-108).

Mais ils ont eu peur lorsque Kawhi Leonard a reçu un coup de coude à la bouche de son coéquipier Serge Ibaka. Une lacération impressionnante mais pas si grave, selon le staff médical, qui a tout de même nécessité huit points de suture.

Avant l'incident survenu en fin de 4e quart-temps, l'ailier a eu le temps d'inscrire 21 points (7 passes). Paul George en a lui ajouté 23 (9 passes) et le Français Nicolas Batum a réussi une solide performance (13 pts, 10 rbds, 4 passes).

Denver, qui est revenu à huit longueurs après en avoir compté vingt avant le dernier quart-temps, a cru refaire le coup de leur série de septembre, mais les coups de boutoirs de Jamal Murray ont été trop tardifs (23 pts) quand au même moment Nikola Jokic (24 pts, 10 passes, 9 rbds) baissait de pied.

. Heat et Bucks s'imposent

Deux jours après une entame perdante à Orlando (113-107), Miami s'est ressaisi contre la Nouvelle-Orléans (111-98), en comptant sur Duncan Robinson (23 pts) auteur comme Irving de sept paniers à longue distance, record de Noël partagé.

Privé en seconde période de Jimmy Butler, touché à la cheville droite, Miami a laissé l'adversaire revenir à cinq longueurs en début de quatrième quart-temps. Mais Bam Adebayo (17 pts) et Goran Dragic (18 pts, 9 passes), ont accéléré, face à des Pelicans portés par Zion Williamson et Brandon Ingram, 32 et 28 points chacun.

De son côté, Milwaukee a disposé (138-99) d'une inoffensive équipe de Golden State, en s'appuyant sur Khris Middleton et ses 31 points (6/8 derrière l'arc).

Giannis Antetokounmpo a été plus discret (15 points, 13 rebonds), ratant encore trop de lancers francs (7/15), lui qui n'est pas parvenu à entrer celui d'une potentielle égalisation, lors de la défaite à Boston mardi (122-121).