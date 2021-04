NBA: Brooklyn prend les Pélicans dans ses filets et reprend la tête à l'Est

Les Brooklyn Nets, avec Kevin Durant de retour après avoir manqué 23 matches à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, ont largement dominé les New Orleans Pelicans 139 à 111 mercredi soir en NBA, et reprennent les commandes de la conférence Est ou leur mano a mano avec Philadelphie continue.

Brooklyn, avec Kyrie Irving auteur de 24 points à 50% de réussite aux tirs, un pourcentage qui est monté à 67% à trois points, a mené la danse dans cette rencontre, en remportant les trois premiers quarts temps avant un léger relâchement dans le dernier alors que la messe était dite (ils avaient 33 points d'avance à l'amorce de cette dernière période).

Kevin Durant, lui, a joué 19 minutes pendant lesquelles il a inscrit 17 points avec un 100% de réussite partout, aux tirs (5/5) et aux lancers francs (5/5).

"C'est super de le voir de retour. Il avait un grand sourire qui lui barrait le visage", s'est réjoui l'entraîneur des Nets, Steve Nash.

Le retour de Durant a compensé l'absence de James Harden, blessé aux adducteurs et qui pourrait être indisponible pendant une dizaine de jours.

"Nous avons été dominés dans les grandes largeurs", s'est désolé l'entraîneur des Pelicans Stan Van Gundy. "Notre défense a été un non sens".

La rencontre a eu lieu en présence du public, limité à 1700 personnes à la Barclays Center Arena à cause des précautions sanitaires anti-Covid.

Zion Williamson, de retour après une absence de trois matches à cause d'un pouce foulé, a été pris dans la nasse de la défense des Nets: il n'a pu inscrire que 16 points avec un piètre 33% de réussite aux tirs (4/12).

L'autre équipe de New York, celle des Knicks, s'est incliné de justesse à Boston face aux Celtics, vainqueurs d'extrême justesse (101-99). Une victoire précieuse pour les Celtics, 7es de la conférence Est juste devant les Knicks, dans la course aux play-offs.

- Utah Jazz: deux de chute -

Dans le match au sommet de la conférence Ouest, les Phoenix Suns ont arraché en prolongation la victoire 117-113 contre le leader Utah, qui concède sa deuxième défaite de suite après neuf succès d'affilée. Les Suns ne sont plus qu'à une victoire et demie du Jazz au classement.

Devin Booker, même maladroit (13/31 aux tirs dont 0/6 à 3 points) a marqué 35 points pour les Suns, qui ont non seulement remporté leur septième match d'affilée mais ont marqué des points psychologiques. Ils avaient déjà battu Utah cette saison lors de leur précédente confrontation.

"La persévérance a payé", a déclaré Booker. "Nous avons abordé ce match de la bonne manière", a ajouté le joueur des Suns qui ont pu compter sur le soutien de plus de 5000 spectateurs à la PHX Arena.

Maigre consolation pour le Jazz, où les 18 prises au rebond du Français Rudy Gobert n'ont pas suffi: la performance de Donovan Mitchell, qui a passé la barre des 40 points (41).

Dans les autres rencontres de la soirée, à signaler la victoire de Denver, 4e de la conférence Ouest, contre San Antonio (106-96), et celle, qu'a construite Charlotte, 4e à l'Est, à Oklahoma City (113-102) en étant constant de bout en bout.

Le rookie français du Thunder, Theo Maledon, a été avec Aleksej Pokusevski le meilleur marqueur de son équipe: ils ont inscrit l'un et l'autre 25 points. Maledon y a ajouté 5 passes décisives et 5 rebonds.