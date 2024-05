NBA: Brown propulse Boston qui mène 2-0 contre Indiana en finale à l'Est

"C'est un grand joueur, un grand leader qui veut gagner et sait prendre les choses en main. J'aime avoir ce genre de gars avec moi, je vais me battre pour lui", a salué son coéquipier Jrue Holiday.

"Il a fait les bons choix, c'est le plus important", a ajouté le coach Joe Mazzulla.

Meilleur bilan de la saison régulière (64 succès - 18 défaites), Boston avait étonnamment perdu le match 2 à domicile de ses deux premiers tours de play-offs, mais n'a pas commis le même impair jeudi et se retrouve en excellente position pour atteindre la finale NBA comme en 2022.

Pour les Pacers, la tâche se complique d'autant plus avec la sortie de leur meneur Tyrese Haliburton lors du troisième quart-temps, touché aux ischio-jambiers côté gauche, une zone où il a subi une importante blessure cette saison. "On en saura plus demain (vendredi) et samedi", a simplement dit son entraîneur Rick Carlisle.