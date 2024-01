NBA: Brunson rugit à New York, fin de série pour Utah

Après six victoires consécutives, le Utah Jazz de Lauri Markanen (26 points) et Collin Sexton (31 points) est tombé à domicile face au Thunder d'Oklahoma City et son déroutant meneur canadien Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 6 rebonds, 6 passes). Après une début de saison raté, Utah est toutefois bien revenu dans la course aux play-offs (9e à l'ouest, 22 succès - 21 défaites), que le séduisant Thunder, actuellement 2e à l'ouest (28 succès - 13 défaites), devrait retrouver pour la première fois depuis 2020. Le Jazz avait vu son match de mercredi face aux Golden State Warriors reporté en raison du décès de l'assistant-coach serbe Dejan Milojevic.

L'arrière des New York Knicks Jalen Brunson a flambé avec 41 points dont 20 dans le dernier quart-temps pour une victoire difficile face au mal classé Washington (113-109). Brunson a notamment enchaîné neuf points après un retour des Wizards à un point grâce à Jordan Poole. Brunson a ajouté 8 rebonds et 8 passes à sa belle soirée.

Petit évènement, Evan Fournier a joué pour la troisième fois de la saison seulement, lui qui est habituellement cantonné au banc des New York Knicks par son coach Tom Thibodeau. En un peu plus de 5 minutes, l'arrière de l'équipe de France s'est montré maladroit (0 sur 4 au tir) et n'a pas inscrit de point. En face, le rookie Bilal Coulibaly a été plutôt discret avec les Wizards (5 points, 3 rebonds, 2 passes en 17 minutes). Gobert a validé un nouveau double double (17 points, 10 rebonds) pour la victoire de Minnesota, leader à l'ouest, face à Memphis (118-103), le tout avec 6 contres et 4 passes. Son coéquipier Anthony Edwards a réussi une petite folie dans le 3e quart-temps, en éliminant un défenseur d'une feinte de shoot avant de balancer la balle sur la planche pour mieux la récupérer en l'air et écraser un dunk spectaculaire.