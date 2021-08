NBA - Bucks-Nets en ouverture de la saison de NBA

(Belga) Deux affiches de rêve ouvriront la saison de NBA le 19 octobre : les Milwaukee Bucks, champions en titre, accueilleront les Brooklyn Nets à l'Est, et les Los Angeles Lakers recevront les Golden State Warriors à l'Ouest, a indiqué mardi la ligue.

Comme chaque année, la NBA a réservé à ses fans des matches de choix en ouverture de la saison et pour le très populaire "Christmas Day". Le jour de Noël, les Nets et leur armada offensive composée de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden se frotteront aux Lakers de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, récemment transféré. Parmi les autres rencontre intéressantes de Noël, les Dallas Mavericks du prodige slovène Luka Doncic seront opposés au Utah Jazz de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, tandis que les Boston Celtics iront affronter les Bucks. Le All-star game se tiendra le 20 février à Cleveland, dans l'Ohio. La saison régulière s'achèvera le 10 avril, et laissera place à des barrages d'accession du 12 au 15 avril, avant le début des play-offs le 16. Le calendrier complet de la saison sera dévoilé le 20 août. (Belga)