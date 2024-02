NBA: Cavaliers et Clippers sur leur lancée, Davis en mode triple double pour les Lakers

Les Cavaliers et les Clippers, très en forme en ce moment, l'ont emporté lundi en NBA contre Sacramento et à Atlanta, au cours d'une soirée également marquée par le troisième triple double de la carrière d'Anthony Davis, lors de la victoire des Lakers à Charlotte.

Toujours portés par leur star Donovan Mitchell (29 points), les Cavaliers de Cleveland ont engrangé un 6e succès de rang en s'imposant 136-110 à domicile face aux Kings de Sacramento, malgré le joli triple double de l'intérieur Domantas Sabonis, un des oubliés du prochain All Star Game (12 points, 19 rebonds, 15 passes). Avec cette 9e victoire en 10 matches, les Cavs pointent à la 2e place du classement à l'Est. A l'Ouest, ce sont les Clippers qui régalent en ce moment: 9e succès en 10 matches aussi pour Kawhi Leonard (36 points), James Harden (30 points, 8 rebonds, 10 passes) et leurs coéquipiers, victorieux 149-144 à Atlanta, et troisièmes de la conférence Ouest.

+ Un triple double et la victoire pour Anthony Davis

Bien aidé par D'Angelo Russell (28 points) et LeBron James (26 points), Anthony Davis a réalisé le troisième triple double de sa carrière (26 points, 15 rebonds, 11 passes) pour porter les Lakers à la victoire 124-118 à Charlotte. En difficulté depuis leur victoire en décembre lors de la toute première Coupe NBA, les Angelenos, 9es à l'Ouest, ont ainsi achevé sur une note positive un "road trip" de 6 matches, avec un bilan de 4 victoires et 2 défaites.