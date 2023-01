NBA : Chicago stoppe la série de douze victoires de suite de Brooklyn

(Belga) Chicago a mis un terme à la série de douze victoires de suite de Brooklyn en s'imposant 121-112 face aux Nets mercredi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball.

Pour répondre aux 44 points de Kevin Durant, les Bulls ont pu compter sur un effectif bien huilé et six joueurs avec au moins 10 points. Patrick Williams et Demar DeRozan ont été les plus prolifiques avec 22 points chacun. Nikola Vucevic a lui ajouté 21 points. Avec cette défaite, Brooklyn reste calé à la 3e place de la conférence Est mais avec le même bilan (25 v.-13 d.) que Milwaukee qui s'est imposé 101-104 grâce au triple-double de Giannis Antetokounmpo (30 points, 21 rebonds, 10 assists). Boston reste lui leader. Derrière le trio de tête, Cleveland a conforté sa quatrième place en venant à bout de Phoenix (90-88). Philadelphie a battu Indiana (129-126) pour conserver sa 5e place et permet à New York, vainqueur de San Antonio 117-114, de grimper à la 6e place devant les Pacers (7e). Miami reste 8e après sa défaite 112-109 sur le parquet des Los Angeles Lakers. Dans la conférence Ouest, Memphis a rejoint Denver en tête après sa large victoire 107-131 à Charlotte. Juste derrière, la Nouvelle-Orléans a confirmé sa 3e place en écartant Houston 119-108. Battu 117-120 par Atlanta, Sacramento reste lui 5e à l'Ouest devant les Los Angeles Clippers, 6e, et Portland, toujours 7e malgré sa défaite 113-106 à Minnesota. Phoenix se classe 8e devant Golden State, surpris à domicile à Detroit, 14e et avant-dernier à l'Est. Les Pistons l'ont emporté 119-122 grâce à un tir sur le buzzer de Saddiq Bey. Dans le dernier match de la soirée, Orlando a disposé d'Oklahoma City (126-115). (Belga)