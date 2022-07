NBA: de Salt Lake City à Minnesota, "le voyage se poursuit" pour Gobert

A 30 ans, Rudy Gobert va découvrir seulement sa troisième équipe: après Cholet (2010/13) et Utah (2013/22), l'ambitieux pivot français défendra désormais les couleurs de Minnesota Timberwolves dans le but d'aller décrocher le titre de champion NBA qui le fait rêver.

Révélé vendredi par le journaliste-vedette d'ESPN Adrian Wojnarowski, toujours très bien informé, le départ de Gobert d'Utah, son équipe depuis ses débuts en NBA en 2013, a été confirmé samedi sur les réseaux sociaux par le principal intéressé.

"Utah!!!! J'étais juste un gamin de France quand je suis arrivé ici il y a neuf ans, mais je me suis senti bien accueilli et soutenu dès le premier jour", a écrit celui qui est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de NBA.

"J'ai grandi en tant qu'homme et en tant que joueur devant vos yeux et je vous remercie pour chaque moment que j'ai vécu. Utah et sa population auront toujours une place spéciale dans mon coeur, merci, le voyage se poursuit", a ajouté Gobert, l'un des sportifs français les mieux payés de la planète.

Si le natif de Saint-Quentin n'évoque pas sa prochaine destination, elle est connue: il s'agit des Minnesota Timberwolves qui ont mis le prix pour recruter le triple meilleur défenseur NBA.

Pour recevoir Gobert, Minnesota a mis dans la balance pas moins de cinq joueurs, dont l'expérimenté Patrick Beverley et surtout quatre choix de premier tour de draft dans les années à venir (2023, 2025, 2027 et 2029) -- la draft permet de recruter les meilleurs jeunes joueurs issus du système universitaire américain ou venant de l'étranger --.

- 205 M de dollars sur 5 ans -

Gobert (2,16 m), meilleur rébondeur de la saison régulière (14,7 par match) devrait former aux Timberwolves une paire redoutable dans la raquette aux côtés d'un autre intérieur de très haut niveau, Karl-Anthony Towns.

Avec Towns qui a signé vendredi un nouveau contrat de quatre ans d'une valeur de 224 millions d'euros avec Minnesota, l'arrière Anthony Edwards, premier choix de la draft 2020 et Gobert donc, les Timberwolves peuvent faire quelques dégâts dans la conférence Ouest dès la saison prochaine qui débutera le 18 octobre.

Sans Gobert, la franchise créée en 1989 et jamais encore récompensée du titre NBA, a été éliminée au 1er tour des play-offs 2022 par Memphis.

Exactement le même résultat qu'Utah, éliminé par Dallas.

Depuis l'arrivée de Gobert, la franchise de Salt Lake City était certes redevenue une place-forte de la conférence Ouest, mais elle court toujours après le titre NBA et se heurte régulièrement à son plafond de verre, les demi-finales de conférence comme en 2017, 2018 et 2021.

Après ce nouvel échec au printemps, les dirigeants ont pris conscience que leur équipe était en bout de cycle et ont limogé Quin Snyder, leur entraîneur depuis 2014 dont Gobert était proche, avant de se séparer donc de "Gobzilla".

- Inéluctable -

Une décision qui semblait inéluctable tant les relations sur le terrain et en dehors avec l'autre star de l'équipe Donovan Mitchell étaient devenues houleuses depuis un événement survenu en mars 2020.

Gobert était alors devenu premier joueur NBA à avoir été testé positif au Covid-19. Son test positif avait précipité la suspension de la saison de NBA et jeté un froid sur ses relations avec Donovan Mitchell, rapidement contaminé.

Alors qu'il entre dans la deuxième année de son méga-contrat signé en décembre 2020 (205 millions de dollars sur 5 ans) qui lui garantit sous son nouveau maillot un salaire annuel de plus de 38 millions de dollars, Gobert court toujours après son premier titre de champion NBA et va tenter d'oublier les désillusions d'Utah dans le froid polaire de Minnesota.

Son arrivée a déjà fait réagir les bookmakers de Las Vegas: la cote de sa nouvelle équipe pour le titre 2023 est passé de 80 contre 1 à 50 contre 1, tandis que celle d'Utah a chuté de 50 contre 1 à 100 contre 1...