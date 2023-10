NBA: débuts en fanfare de Tatum, triple-double pour Doncic

Luka Doncic et Jason Tatum se sont déjà illustrés mercredi en NBA, en ouverture de leur saison: le premier a réussi un triple-double avec Dallas, vainqueur à San Antonio (126-119), le second a réussi un double-double avec Boston devant les New York Knicks (108-104).

Le métronome slovène a inscrit 33 points, pris 14 rebonds et délivré 10 passes décisives avec les Mavericks, une performance presque passée inaperçue au cours d'un match dont la vedette se nommait Victor Wembanyama, le jeune prodige français qui effectuait ses débuts en NBA et a dû se contenter de 15 points.