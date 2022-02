NBA - DeMar DeRozan permet aux Bulls d'émerger contre les Wolves, Embiid marche sur OKC

(Belga) DeMar DeRozan a une nouvelle fois été décisif pour Chicago. L'arrière des Bulls a noirci la feuille de statistiques, compilant 35 points, 6 rebonds et 6 passes pour permettre aux siens de prendre le dessus sur Minnesota (134-122) vendredi en NBA, le championnat nord-américain de basket.

Chicago a également pu compter sur Nikola Vucevic, 26 unités, pour se rapprocher à une victoire de Miami (36 victoires - 20 défaites) en tête de la conférence Est. Cleveland, vainqueur à Indiana notamment grâce à Jarrett Allen (22 pts), affiche le même bilan que Chicago (35v-21d). Philadelphie, qui a échangé notamment Ben Simmons contre James Harden en fin de mercato, s'est appuyé sur Joel Embiid pour s'imposer contre Oklahoma City (100-87). Sans Harden, qui ne fera pas ses débuts pour les Sixers ce weekend, le pivot camerounais a marché sur le Thunder en signant un énorme double-double avec 25 points et 19 rebonds, le tout assorti de cinq blocs. Cette victoire permet à Philadelphie de consolider sa 5e place à l'Est (33v-22d). De son côté, Boston semble avoir trouvé la bonne carburation et a enchaîné un 7e succès de rang, cette fois acquis contre Denver (108-102). Comme souvent, les Celtics ont pu compter sur Jayson Tatum, 24 points, bien épaulé par Marcus Smart (22 pts). Nikola Jokic, MVP en titre, a réalisé un triple-double (23 pts, 16 rbds, 11 passes) mais a aussi perdu la bagatelle de 9 ballons pour les Nuggets. (Belga)