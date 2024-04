NBA: Denver débute les play-offs par un succès sur les Lakers

La bande à Nikola Jokic, championne en 2023, a parfaitement lancé la défense de son titre avec un succès probant à domicile contre les Lakers de LeBron James (114-103). Les Lakers, issus des barrages, en tête en début de rencontre, ont offert une belle résistance en se reposant sur leurs deux stars Anthony Davis et LeBron James. Très utilisé, Davis a joué plus de 44 minutes (sur 48) pour 32 points et 14 rebonds et un travail incessant sur Jokic en défense. LeBron James a lui ajouté 27 points, 6 rebonds et 8 passes, mais sans pouvoir endiguer Nikola Jokic (32 points, 12 rebonds) et Jamal Murray (22 points, 10 passes). En fin de match, Jokic a offert un joli dunk par-dessus le "King", une rareté pour le Serbe. Dans la foulée, James a glissé et est tombé lourdement sur son coude droit, avant de finir la partie sur le terrain. "Notre défense après la mi-temps a été incroyable, a apprécié Jokic. Personnellement, j'essaie juste de lire le jeu, de ne rien forcer, et de trouver un équipier démarqué."

. Edwards fait mal aux Suns

Le bondissant Anthony Edwards a marqué 23 de ses 33 points dans la deuxième moitié du match pour permettre aux Minnesota Timberwolves de largement dominer les Phoenix Suns (120-95), et de mener 1-0 dans cette série annoncée indécise. Edwards a trouvé la clef après n'avoir marqué en moyenne que 14 points lors des trois rencontres de saison régulière, toutes perdues, des Wolves face aux Suns. Le pivot français Rudy Gobert a compilé 14 points et 16 rebonds, et le banc de Minnesota a largement dominé celui de Phoenix (41-18). En face, Kevin Durant a fini avec 31 points, Devin Booker avec 18. La seconde manche a lieu mardi de nouveau sur le parquet des Timberwolves.