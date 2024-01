NBA: Denver domine Boston dans un duel de prétendants, Siakam débute avec Indiana

Pas d'absent majeur, des duels magnifique, une rencontre indécise dans un TD Garden bouillant, le champion en titre Denver et la meilleure équipe de la saison Boston ont revêtu leurs habits de gala vendredi, pour une soirée comme la longue saison régulière en offre peu.

"Pendant la saison régulière il faut trouver des leviers de motivation pour l'équipe, le fait qu'ils n'avaient pas encore perdu à domicile nous a vraiment motivé", a expliqué le meneur des Nuggets Jamal Murray.

Après 20 victoires en autant de rencontre dans leur salle depuis le début de saison, les Celtics ont fini par céder face au duo diabolique formé par Murray (35 points) et Nikola Jokic (34 points, 12 rebonds, 9 passes). La franchise du Massachusetts reste confortablement en tête à l'est (32 victoires - 10 défaites) et Denver 3e à l'ouest (29 - 14).

- Tatum rate l'égalisation -