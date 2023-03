NBA: Denver surpris à domicile par Chicago, Boston se relance

La soirée a été plus réussie pour Boston, 2e à l'Est, qui se devait de mettre fin à une série de trois défaites, à l'occasion de la réception de Portland.

Et ce fut mission accomplie pour les C's, bien emmenés par Jayson Tatum (30 pts) et qui ont répondu présent aussi bien en attaque qu'en défense --la star des Blazers Damian Lillard, bien seule une nouvelle fois, a dû se contenter de 27 points.

Surtout, Boston a rapidement pris les rênes du match pour ne plus jamais les lâcher, cette fois.

"Nous étions devant d'une quinzaine de points dans le second quart et nous avons réussi à maintenir cette avance -ce qu'on avait pas réussi à faire dernièrement", s'est félicité Jayson Tatum, après cette 46e victoire (21 défaites).

"Dans le 3e, on a encore accru notre avance, et on ne les a pas laissés revenir dans le match (...). On devait se remettre sur le droit chemin", a-t-il ajouté, alors que les Celtics vont désormais enchaîner six rencontres hors de leurs bases.

- Durant se blesse à l'échauffement -

Phoenix, aussi, a assuré mercredi, en dominant encore plus largement Oklahoma City (132-101). Mais si les Suns ont régalé offensivement, avec 44 points pour Devin Booker, leur public n'a pu assister à la première à domicile de Kevin Durant, qui s'est blessé à une cheville lors de l'échauffement.