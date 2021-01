NBA: des Sixers décimés tombent face aux Nuggets

Philadelphie, qui n'a pu aligner que huit joueurs en raison de blessures et du protocole lié au Covid-19, s'est incliné 115-103 face à Denver samedi en NBA.

Les Sixers, qui affichent désormais un bilan de 7 victoires pour trois défaites, ont été contraints de jouer malgré les inquiétudes de leur coach Doc Rivers, confronté aux blessures de dernière minute de Joel Embiid et Ben Simmons.

"On nous a dit qu'il fallait jouer", a déclaré Rivers avant le match après avoir discuté avec les arbitres.

Sur les huit joueurs disponibles, Rivers n'a pas pu faire jouer Mike Scott, de retour de blessure mais tout de même sur le banc pour permettre aux Sixers d'aligner huit joueurs, le minimum autorisé par la NBA.

"Je ne pense pas qu'on devrait (jouer) mais ce n'est pas à moi de le dire", a regretté Rivers. "Mais je m'inquiète pour la santé des joueurs", a-t-il ajouté.

"C'est le Covid-19 qui a créé cette situation mais le problème n'est pas le Covid, là tout de suite. Le problème, ce sont les blessures", a encore affirmé Rivers.

L'arrière de Philadelphie Seth Curry avait été testé positif au Covid jeudi, obligeant ses coéquipiers Tobias Harris, Matisse Thybulle, Shake Milton et Vincent Poirier, considérés comme cas contact, à se mettre en quarantaine.

- Ball voit triple-double -

La franchise de Pennsylvanie a donc démarré le match avec les vétérans Dwight Howard et Danny Green aux côtés des rookies Isaiah Joe, Tyrese Maxey et Dakota Mathias. Maxey s'est illustré avec 39 points, sept rebonds et six passes.

Gary Harris a montré l'exemple côté Denver avec 21 points, alors que Nikola Jokic a ajouté 15 points.

Les Nuggets ont joué de leur côté sans Michael Porter, en quarantaine.

"Ils (les arbitres, ndlr) ont jugé que c'était assez +safe+ pour jouer", a déclaré l'entraîneur de Denver, Mike Malone. "Pour être honnête, je pense que nous allons voir à l'avenir davantage de situations de ce type".

Pour les Sixers, premiers de la conférence Est, cette défaite met fin à une série de 20 victoires à domicile.

Dans les autres matches de la soirée, à noter la performance de LaMelo Ball, devenu le plus jeune joueur dans l'histoire de la NBA à réaliser un triple-double, avec ses 22 points, 12 rebonds et 11 passes décisives passés lors de la victoire de Charlotte face à Atlanta (113-105).

A 19 ans, le joueur des Hornets est 177 jours plus jeune que le précédent détenteur du record, Markelle Fultz, ancien N.1 de la draft et dont la saison au sein du Magic d'Orlando vient de se terminer sur une grave blessure.

Dans la rencontre opposant Dallas à justement Orlando, ce sont les Mavericks qui l'ont emporté (112-98), grâce notamment aux 36 points de Tim Hardaway, qui a notamment marqué 8 des 13 paniers à trois points de sa franchise, et aux 29 de Trey Burke.

Et pourtant, là aussi en raison des protocoles sanitaires liés au Covid-19, Dallas a disputé la rencontre sans Dorian Finney-Smith, Josh Richardson et Jalen Brunson.

San Antonio a eu besoin des prolongations pour se défaire de Minnesota (125-122), tandis que Phoenix, confortable dauphin des Lakers en conférence Ouest, est allé l'emporter à Indiana (125-117).