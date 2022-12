NBA - Dixième victoire de suite et 2e place pour Brooklyn, Milwaukee battu

(Belga) Brooklyn s'est emparé de la deuxième place de la conférence Est après une dixième victoire consécutive, mercredi, à Atlanta (107-108), dans le championnat nord-américain de basket.

Face à des Hawks accrocheurs malgré les absences de Trae Young, De'Andre Hunter et Clint Capela, les Nets se sont imposés grâce à deux paniers en fin de match de Kevin Durant, auteur de 26 points, Kyrie Irving ajoutant 28 unités. Les Nets n'avaient plus réalisé pareille série depuis 2006. La franchise se trouvait alors dans le New Jersey et son coach actuel, Jacque Vaughn, était sur le terrain. Avec 23 victoires et 12 défaites, Brooklyn dépasse Milwaukee (22 victoires, 12 défaites) et prend la deuxième place, derrière Boston (25 victoires, 10 défaites). Les Bucks ont en effet été battus 119-113 après prolongation à Chicago. Les 45 points et 22 rebonds de Giannis Antetokounmpo ainsi qu'un avantage de 11 points (104-93) à deux minutes du terme n'ont pas suffi à Milwaukee. Portés par DeMar DeRozan (42 points) et Zach LaVine (24 points), les Bulls ont réussi à arracher la prolongation puis à signer un 15e succès, pour 19 défaites, remontant à la dixième place. A l'Ouest, La Nouvelle-Orléans est venue à bout 119-118 de Minnesota, avec 43 points de Zion Williamson, dont un lancer franc à 4 secondes du buzzer. Les Pelicans (22 victoires, 12 défaites) en profitent pour reprendre la tête à Denver, qui affiche le même bilan. Les Nuggets se sont inclinés 127-126 à Sacramento, malgré une nouvelle grosse prestation de Nikola Jokic (40 points). Trois joueurs des Kings ont terminé à plus de 30 points: Malik Monk (33 points), Domantas Sabonis (31 points) et De'Aaron Fox (31 points, 13 passes). Sacramento (18 victoires, 15 défaites) est sixième. (Belga)