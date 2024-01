NBA: Doncic flambe avec 73 points, Wembanyama vainqueur face à Portland

La NBA continue d'avoir très très chaud cette semaine: après les 70 points de Joel Embiid (Philadelphie) et les 62 points de Karl-Anthony Towns (Minnesota) lundi, Luka Doncic (73 points) et Devin Booker (62 points avec Phoenix) ont encore fait exploser les compteurs vendredi.

Le Slovène Luka Doncic des Dallas Mavericks a marqué 73 points à Atlanta (victoire 148-143), devenant vendredi le quatrième joueur avec la plus haute marque en un seul match de l'histoire de la NBA.

Seuls la légende Wilt Chamberlain (avec un record à 100 points en 1962), Kobe Bryant (81 points en 2006) -mort il y a quatre ans jour pour jour- et David Thompson (73 points en 1978), avaient déjà fait au moins aussi bien que Doncic dans l'histoire.

Dans la course au prestigieux titre de MVP, le Slovène Luka Doncic, tout juste sélectionné jeudi pour son 5e All-Star Game, a marqué les esprits avec une performance offensive rare (73 points, 10 rebonds, 7 passes), sûrement la "plus belle" de sa carrière, a-t-il admis.

Au cours d'un festival offensif, Doncic a tiré à 25 sur 33 dont 8 sur 13 de loin et rentré 15 lancers francs sur 16, en 44 minutes sur le parquet des Hawks.

"On a eu du mal ces derniers temps (trois défaites de suite). L'objectif était juste de gagner. J'ai poussé, peu importe ce que me proposait la défense adverse. En seconde période, ils défendaient à deux joueurs contre moi, alors j'ai essayé de faire jouer" les coéquipiers, a réagi le magicien slovène, formidable shooteur et passeur.

A 24 ans, Doncic s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA, où il était arrivé en 2018 (N.3 de la draft), après avoir dominé les parquets en Europe avec le maillot du Real Madrid alors qu'il n'était pas encore majeur.