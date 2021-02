NBA: Doncic soigne ses statistiques, Clippers et Lakers s'imposent dans la douleur

Luka Doncic, auteur de son septième triple-double de la saison de NBA, a bien aidé Dallas à s'imposer sur le fil mercredi face à Atlanta (118-117), tandis que les Clippers et les Lakers ont peiné pour l'emporter à Minnesota (119-112) et contre le Thunder (114-113 a.p).

- Doncic dope les Mavs -

C'est l'as du Texas! La star slovène des Dallas Mavericks Luka Doncic a signé mercredi contre Atlanta son septième triple-double de la saison pour offrir une victoire étriquée à son équipe (118-117).

Avec 28 points, 10 rebonds et 10 passes, le N.77 a tiré les Mavs d'un mauvais pas: à l'entame du dernier quart-temps, Dallas était encore mené de neuf points. Outre Doncic, Jalen Brunson a contribué à la victoire des locaux avec 21 points.

En face, John Collins (33 pts, 8 rbds) et Kevin Huerter (23 points, 8 rebonds) n'ont pas démérité, comme Trae Young qui a frôlé le triple-double (25 pts, 15 passes, 7 rbds). Insuffisant toutefois pour hisser les Hawks hors du ventre mou à l'Est (8e). La situation comptable n'est pas plus riante pour les Mavs, 11e à l'Ouest.

Avant leur affrontement, les deux équipes ont entendu pour la première fois de la saison dans l'enceinte de Dallas l'hymne national américain. Depuis le début de la saison fin décembre, les Mavs avaient cessé de faire retentir le "Star-spangled banner" avant les matches à domicile, une décision de leur propriétaire Mark Cuban.

Ce dernier s'était prononcé en faveur de l'agenouillement pendant l'hymne de ses joueurs voulant afficher leur soutien à la lutte contre l'injustice raciale, dans le sillage de l'affaire George Floyd, cet homme noir mort asphyxié après son interpellation à Minneapolis fin mai.

- Et à la fin, les Lakers gagnent -

Les Lakers, spécialistes de l'"overtime"? Pour le troisième match consécutif, les champions en titre ont dû disputer une prolongation mercredi contre Oklahoma City. Et pour la troisième fois, ils ont vaincu, mais cette fois par le plus petit des écarts (114-113).

Privé d'Anthony Davis, blessé au tendon d'Achille, Los Angeles a pâti de son mauvais départ (37-23 pour le Thunder à l'issue du premier quart-temps). La prolongation a été arrachée grâce à un panier à trois points de LeBron James, auteur de 25 points, 6 rebonds et 7 passes. Les joueurs de Frank Vogel (deuxièmes à l'Ouest) ont décroché leur sixième victoire de rang, meilleure série en cours dans les deux conférences.

Leurs rivaux "angelenos", les Clippers (3e), ont aussi souffert pour dominer les Minnesota Timberwolves 119-112. En l'absence de Paul George, ce sont Kawhi Leonard (36 pts, 8 rbds et 5 passes décisives) et Lou Williams (27 pts) qui ont pris leurs responsabilités. Nicolas Batum a inscrit 8 points, signé 10 rebonds et autant de rebonds défensifs.

- Les Bucks battus malgré le show Antetokounmpo -

Quarante-sept points, onze rebonds et sept passes: la meilleure performance personnelle de la saison pour le double MVP Giannis Antetokounmpo, quoiqu'impressionnante, n'a pas suffi à éviter la défaite des Bucks à Phoenix (125-124).

Bien entré dans le match, Milwaukee a pris un avantage de douze points à l'issue du deuxième quart-temps (71-59). Un viatique réduit en cendres par le duo Devin Booker (30 pts, 6 rbds) - Chris Paul (28 pts, 7 passes).

Au classement de la conférence est, les équipiers du "Greek Freak" restent deuxièmes, juste devant les Brooklyn Nets, qui ont renoué avec la victoire contre Indiana (104-94). Les New-Yorkais ont encore montré des largesses défensives dans les deux derniers quart-temps, pas de quoi menacer leur avance de 34 points à la mi-temps cependant. Kyrie Irving a signé 35 points et 8 passes. De bon augure avant un déplacement toujours périlleux à Golden State samedi.