NBA: Draymond Green suspendu "indéfiniment" après un nouveau mauvais geste

Green (33 ans), quadruple champion NBA avec les Warriors, a multiplié les mauvais gestes au cours de sa carrière et avait déjà été suspendu cinq matches pour avoir étranglé le Français Rudy Gobert mi-novembre.

Mardi, Draymond Green a lourdement giflé le pivot des Phoenix Suns Jusuf Nurkic, en se retournant au duel, étant immédiatement expulsé par les arbitres lors de la défaite des siens (119-116).

"Ce n'est pas mon style mais je m'excuse auprès de Jusuf. Je n'avais pas l'intention de le frapper. J'ai voulu faire un geste pour réclamer la faute car il me prenait à la hanche, donc j'ai lancé les bras et je l'ai touché (...) Je connais mes intentions et c'était juste de réclamer une faute", a expliqué Green après la rencontre.

"Je ne sais pas ce qu'il a. Personnellement je pense que le +frérot+ a besoin d'aide", a commenté Nurkic.