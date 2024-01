NBA: Embiid dans le rythme, Wembanyama en vain

Après avoir manqué trois matches (torsion du genou gauche), le pivot camerounais Joel Embiid a marqué 41 points (10 rebonds) pour son retour et aidé Philadelphie à étouffer les Houston Rockets (124-115). Le MVP 2023 a ainsi signé un 16e match consécutif à plus de 30 points et 10 rebonds, de quoi faire aussi bien que la légende Kareem Abdul-Jabbar. Titulaire, le capitaine de l'équipe de France Nicolas Batum a compilé 5 points, 5 rebonds et 3 passes. Killian Hayes, (4 points, 6 passes) est lui sorti vainqueur avec Detroit d'un duel de jeunes Français face aux Washington Wizards (129-117) de Bilal Coulibaly (2 points, 4 rebonds).

. LeBron ou AD meilleur acteur?

Alors que la cérémonie des Emmy Awards se déroulait de l'autre côté de la rue, les Los Angeles Lakers ont pu compter sur leurs premiers rôles habituels LeBron James (25 points) et Anthony Davis (27 points, 15 rebonds) pour venir à bout du coriace Thunder d'Oklahoma City (112-105), 2e à l'ouest. Dans leur Crypto.com Arena, les deux stars ont combiné -passe aveugle de James, dunk de Davis- pour éteindre le retour d'OKC dans la dernière minute. Avec leur 3e succès seulement sur les 9 derniers matches, les Lakers s'évitent une mauvaise série et retrouvent une place virtuelle en "play-in" (10es de la conférence Ouest).