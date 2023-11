NBA: Embiid dompte Boston, Wembanyama et les Spurs fessés à New York

Dans le choc du jour, Joel Embiid et ses 76ers de Philadelphie ont dominé Boston (106-103) mercredi, dans une journée de NBA marquée aussi par la nouvelle lourde défaite des Spurs de Victor Wembanyama à New York (126-105).

Inarrêtables, les Philadelphia 76ers ont enchaîné un sixième succès consécutif dans le choc de la conférence Est face à Boston 106 à 103. Comme depuis le début de saison, ils ont pu compter sur le MVP 2023 Joel Embiid (27 points, 10 rebonds) et sur leur jeune meneur Tyrese Maxey (25 points, 9 passes).

Les 76ers n'ont plus perdu depuis une défaite d'un point en ouverture de la saison face à Milwaukee (118-117) et prennent ainsi la tête de leur conférence devant les Bucks et Boston (5 victoires - 2 défaites).

Dans l'autre affiche du jour, le tenant du titre Denver a eu raison des Golden State Warriors (108-105) et reste en tête de la conférence Ouest (7 victoires - 1 défaite), grâce notamment aux 35 points de Nikola Jokic.