NBA: Embiid et les Sixers font chuter les Nuggets de Jokic

La star des Philadelphia Sixers, Joel Embiid, qui a encore inscrit plus de 40 points, a pris le meilleur sur Nikola Jokic et ses Nuggets (126-121), mardi soir en NBA, où les LA Clippers de Paul George ont eux eu la peau du Thunder d'Oklahoma (128-117).

Joël Embiid, sacré meilleur joueur (MVP) de la dernière saison régulière, contre Nikola Jokic, champion en titre avec les Denver Nuggets et lui-même double MVP, en 2021 et 2022. L'affiche était belle et a tenu ses promesses pour les 19.775 spectateurs du Wells Fargo Center, qui ont en outre pu assister à la victoire de leurs Sixers, portés par un Embiid dominant.

Déjà auteur de 41 points la veille face à Houston, pour son retour après trois matches d'absence, le pivot camerounais a récidivé, avec encore 41 pts dans sa besace. Il a aussi distribué 10 passes décisives et réussi 7 rebonds. Face à lui, le "Joker" n'a pas fait pale figure, avec un corpulent double-double (25 pts, 19 rbds), de telle sorte que la partie a été acharnée.

Menés de cinq points au terme du troisième quart, les Sixers ont pu compter sur un dernier coup d'accélérateur de leur pivot vedette, alors que les deux équipes se tenaient par la barbichette à 111 partout.