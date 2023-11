NBA: Embiid et Philadelphie freinent Oklahoma City

Les Philadelphia 76ers de Joel Embiid ont stoppé à l'extérieur la série de victoires du Oklahoma City Thunder (127-123) samedi en NBA.

. Après six victoires consécutives, Oklahoma City a vu sa série prendre fin à domicile face à Philadelphie (127-123), malgré un match énorme du rookie Chet Holmgren (33 points, 6 rebonds, 3 contres), et de sa star Shai Gilgeous-Alexander (31 points). La faute notamment au MVP 2023 Joel Embiid (35 points, 11 rebonds, 9 passes) et à Tyrese Maxey (28 points, 8 rebonds). Embiid, après deux défaites consécutives, a notamment été impeccable sur la ligne des lancers francs lors d'une fin de match serrée. L'arrière australien du Thunder Josh Giddey, sujet d'une enquête de la NBA pour des allégations d'une relation avec une mineure, a bien été titulaire avec son équipe (10 points, 8 passes, 7 rebonds). OKC reste 2e de la conférence Ouest, et Philadelphie 4e à l'est.