NBA: Embiid guide Philadelphie, DeRozan porte Chicago

Joel Embiid, qui attend de jouer avec James Harden, recruté en fin de mercato, a guidé les Sixers à la victoire contre le Thunder (100-87), vendredi en NBA, pendant que Cleveland et Chicago, deuxième et troisième à l'Est, battaient Minnesota et Indiana.

"The Beard", échangé jeudi avec Ben Simmons parti chez les Nets, ne fera pas ses débuts avant mardi, au mieux, a prévenu l'entraîneur Doc Rivers. En attendant, Embiid s'occupe encore de tout ou presque, puisqu'il a été outre-dominant à l'intérieur (25 pts, 19 rbds, 5 contre).

"C'est James Harden, l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Un MVP (en 2018, ndlr). C'est très excitant. Si vous ajoutez un joueur comme lui dans votre équipe, vos chances de remporter le championnat sont encore meilleures", a-t-il déclaré.

Le candidat sérieux au titre de MVP n'a toutefois pas été seul à se démener, puisque Tyrese Maxey a été aussi prolifique (24 points) et un des rares à briller par son adresse, dans ce match où son équipe n'a shooté qu'à 38,7% de réussite.

Les 76ers restent 5e, trois rangs derrière Cleveland, tombeur d'Indiana (120-113).

Une 4e victoire d'affilée qui s'est dessinée dans le money-time, puisque les Cavs étaient menés de quinze longueurs à la fin du troisième quart-temps.

Titulaire pour son deuxième match, Caris LeVert, recruté cette semaine, n'a pas fait de cadeau à son ancienne équipe (22 pts, 5 passes), pas plus que Jarrett Allen (22 pts également, 14 rbds).

Côté Pacers, engoncés à la 13e place avec ce 5e revers consécutif, les recrues en provenance de Sacramento, Tyrese Haliburton (23 pts) et Buddy Hield (16 pts, 9 rbds, 8 passes), ont montré de bonnes choses.

- Murray plume les Hawks -

Cleveland devance d'un rien Chicago, vainqueur (134-122) à domicile des Timberwolves.

DeMar DeRozan a encore dépassé les trente points, 31 exactement, bien secondé par Nikola Vucevic (26 pts). En face, Anthony Edwards (27 pts) s'est illustré.

Boston (7e), de son côté, est venu à bout de Denver au Garden (108-102).

Une septième victoire d'affilée pour les Celtics, notamment due à la persévérance de Jayson Tatum (24 pts), peu en réussite à longue distance (1/8) mais de sang froid dans les dernières minutes avec des lancers francs cruciaux rentrés.

Côté Nuggets (6e à l'Ouest), Nikola Jokic a réussi un vain triple-double (23 pts, 16 rbds, 11 passes) qui a failli être quadruple dans le mauvais sens, avec pas moins de 9 balles perdues. Beaucoup trop pour le MVP en titre, qui a subi une incessante pression défensive de ses adversaires.

A Charlotte, les Hornets (9e) ont stoppé à six leur série de défaites consécutives, en se vengeant sur les Pistons (141-119). LaMelo Ball a brillé (31 pts, 12 passes).

Côté Détroit, le "Frenchie" Killian Hayes a réussi une de ses meilleures performances (11 pts, 12 passes) en sortie de banc, dans un match où les défenses ont il est vrai laissé quelques boulevards.

Enfin, Atlanta (10e), de son côté, est retombé dans ses travers, fessé (136-121) sur son parquet par San Antonio (12e à l'Ouest).

Les Spurs, emmenés par l'excellent Dejounte Murray, auteur d'un gros triple-double (32 pts, 15 passes, 10 rbds), ont fait preuve d'une remarquable adresse derrière l'arc (56,3%).

nip/dth