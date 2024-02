NBA: Evan Fournier quitte New York pour Detroit, avec l'espoir de rejouer au basket

Partager:

Coincé sur le banc des New York Knicks en NBA depuis plus d'un an, le Français Evan Fournier a été transféré jeudi aux Detroit Pistons et peut espérer retrouver du temps de jeu à cinq mois des Jeux olympiques de Paris. Grand ami de Fournier, le pivot des Chicago Bulls Nikola Vucevic a résumé la situation avec humour dans un tweet jeudi qui mentionne le Français, avec un GIF de Mel Gibson dans la peau du chevalier écossais William Wallace dans le film Braveheart hurlant "freedooooooom" ("liberté").

Dans une impasse aux New York Knicks où il ne jouait presque plus depuis plus d'un an, Evan Fournier a enfin l'espoir de retrouver les parquets pour rejouer au basket. Un soulagement pour le joueur de 31 ans, et pour l'équipe de France, qui compte sur l'arrière-ailier vice-champion olympique en 2021 pour les Jeux de Paris cet été, objectif d'une vie pour les Bleus. "C'est un problème depuis un moment, le fait qu'il ne joue pas. C'est toujours mieux de jouer. On n'a pas l'intention de se passer de lui", commentait en décembre auprès de l'AFP Boris Diaw, manager général de l'équipe de France, qui compte un problème en moins. - 38 minutes cette saison -

Fournier quitte les Knicks lors du dernier jour autorisé pour les transferts de NBA cette saison, la traditionnelle et très animée "trade deadline". Le Français fait partie d'un échange plus large entre les Pistons et les Knicks, qui reçoivent le Croate Bojan Bogdanovic et Alec Burks en échange de Fournier, Quentin Grimes, Malachi Flynn, Ryan Arcidiacono et plusieurs choix de draft. Fournier ne devrait cependant pas pouvoir jouer avec Killian Hayes. Le meneur Français des Pistons a été libéré par son équipe, annoncent plusieurs médias américains jeudi. Arrivé à New York en 2021, Evan Fournier quitte ainsi une équipe solide 4e de la conférence Est (33 victoires - 18 défaites), qui vise un long parcours en play-offs, pour la franchise au pire bilan de la saison, dernière à l'Est (7 victoires - 43 défaites).