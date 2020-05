NBA: Ewing, entraîneur de Georgetown University, positif au coronavirus

L'ex-star de la NBA Patrick Ewing, le 11 mars 2020 à New YorkSarah Stier

L'ancienne gloire des New York Knicks Patrick Ewing, 57 ans, a annoncé vendredi sur Twitter avoir été testé positif au Covid-19, et a été hospitalisé.

"Ce virus est grave et ne doit pas être pris à la légère", a déclaré Ewing, actuel entraîneur de l'équipe universitaire de Georgetown. "Je veux encourager tout le monde à être prudent".

"Maintenant plus que jamais, je tiens à remercier les personnels soignants et tous ceux qui sont en première ligne. Ca va aller et nous nous en sortirons tous", a-t-il ajouté.

Le département des sports de l'université de Georgetown a précisé que Patrick Ewing était "pris en charge et placé à l'isolement dans un hôpital" local, dans un communiqué.

"Il est le seul membre du programme masculin de basketball à avoir été testé positif au virus", précise le communiqué.

"Remets-toi vite, pote. Reste fort", ont tweeté de leur côté les Knicks.

L'ex-star de la NBA, qui a disputé 17 saisons, essentiellement sous le maillot des Knicks, et été sélectionné 11 fois pour le All-Star Game, a remporté deux médailles d'or olympiques en 1984, puis en 1992 au sein de la mythique Dream Team.