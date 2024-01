NBA: fin de séries à Los Angeles, Dallas surpasse Minnesota

Les Los Angeles Lakers d'un excellent LeBron James ont mis fin à leur série de défaites au détriment des voisins des Clippers (106-103), et Dallas s'est offert le leader à l'ouest, Minnesota, dimanche en NBA.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont été tout proches de renverser les Cleveland Cavaliers dans les dernières secondes, mais se sont inclinés de deux points (117-115). Dépassés avec 16 points de retard dans la dernière période, les Texans ont vu leur prodige français sonner la révolte, avant une dernière offrande pour l'égalisation cafouillée par son coéquipier Jeremy Sochan. "Il faut que je revoie l'action, je ne suis pas certain (d'avoir fait un mauvais choix). Si j'ai fait une erreur, je ne la reproduirai pas", a commenté Wembanyama (24 points, 10 rebonds, 5 contres).

Après quatre défaites de rang, les Los Angeles Lakers ont enfin retrouvé la victoire, face aux voisins des Los Angeles Clippers, qui restaient, eux, sur cinq succès (106-103). Les deux équipes ont offert une partie à suspense, Norman Powell manquant le panier de la prolongation au buzzer. Meilleur marqueur du match, LeBron James a de nouveau été déterminant, à 39 ans, avec 25 points, 8 rebonds et 7 passes. Il a notamment écrasé un dunk de mammouth lors du 3e quart-temps pour faire se lever la Crypto.com Arena. Les Lakers restent 10es à l'ouest (18 victoires - 19 défaites) et les Clippers 4es (22 - 13).

. Dallas s'offre Minnesota

Dallas et son duo de stars Luka Doncic/Kyrie Irving a dominé le leader de la conférence Ouest Minnesota 115 à 108 à l'issue d'une fin de match intense. Doncic (34 points, 6 rebonds, 8 passes) a pu compter dans la dernière période sur un immense Irving (35 points), auteur de deux tirs à 3 points essentiels en fin de partie pour résister à Anthony Edwards (36 points). "Je fais ça depuis que je suis petit", a souri le meneur, habitué des fins de match brillantes. "Kyrie et Luka ont été super, ils donnent le ton à l'équipe. Je sens leur confiance l'un en l'autre (...) Ils ont fait un super boulot ensemble pour trouver le chemin de la victoire", a salué leur coach Jason Kidd. Rudy Gobert a terminé la rencontre avec 9 points et 17 rebonds. Les Wolves gardent la tête à l'ouest (25 victoires - 10 défaites), les Mavericks sont 6es (22 - 15).

. Bridges n'a pas suffi