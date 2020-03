NBA: Frank Ntilikina bat son record de points

Le meneur français des New York Knicks Frank Ntilikina lors de la défaite de son équipe face aux Washington Wiazrds au Madison Square Garden le 12 février 2020ELSA

Le meneur Français de New York Frank Ntilikina a battu son record personnel de points dans un match NBA, en en inscrivant 20 lors de la défaite des Knicks (115-122), mardi sur le parquet des Washington Wizards.

Remplaçant au coup d'envoi, le joueur de 21 ans a également délivré 10 passes décisives, ce qui lui a permis de finir le match avec un "double-double" (deux catégories de statistiques à dix unités et plus).

Il a fini la rencontre le meilleur marqueur de son équipe, à égalité avec Bobby Portis, grâce à 6 tirs réussis sur 9, dont 3/5 à trois points. Insuffisant toutefois pour éviter aux Knicks leur 45e défaite de la saison.

"C’est un match où j’étais à l'aise", a-t-il reconnu, interrogé par l'AFP à l'issue de la rencontre. "Ça donne beaucoup de motivation pour travailler encore plus, afin d'apporter ce que je peux apporter à l’équipe."

L'ancien joueur de Strasbourg, drafté à la 8e position en 2017, connaît une saison difficile à New York: il tourne à 6 points et 3 passes décisives en 22 minutes de jeu en moyenne et n'a été titulaire qu'à 26 occasions.

Son équipe, qui a changé de président et d'entraîneur en cours de saison, est 12e de la Conférence Est et a perdu tout espoir de participer aux play-offs.

Parmi les autres "Frenchies" présents sur les parquets NBA ce mardi soir, Timothé Luwawu-Cabarrot a vécu une belle soirée à Los Angeles où Brooklyn a fait tomber les Lakers (104-102). L'arrière a réussi 13 points, 2 passes et 1 interception en sortie de banc.