NBA: Giannis Antetokounmpo et les Bucks survolent les Pelicans

Milwaukee a conforté sa première place de la Conférence Est en NBA en s'imposant lundi à la Nouvelle-Orléans (128-119) grâce aux 42 points de sa star Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard est devenu le meilleur marqueur des Blazers sans toutefois empêcher la défaite de son équipe.

Ce choc au sommet face aux Pelicans, qui occupaient encore récemment la tête de la Conférence Ouest, a rapidement tourné à l'avantage des Bucks qui ont pris les commandes dès la 8e minute et les ont conservées jusqu'à la fin.

La franchise de la Nouvelle-Orléans a toutefois offert une belle résistance, revenant même à trois points (117-114) à moins de 2 minutes de la fin.

Mais le duel entre Zion Williamson et Giannis Antetokounmpo a nettement penché en faveur du Grec. Touché à un genou et absent lors du succès des Bucks face à Utah Jazz (123-97), le double MVP de la saison régulière (2019, 2020) a survolé la rencontre avec 42 points et 10 rebonds, loin des 18 points de Williamson, muselé par l'organisation défensive de Milwaukee.

"Dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de très bons efforts défensifs", s'est félicité l'entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, dont le plan était de perturber Williamson un joueur "vraiment unique et spécial".

Outre Antetokounmpo, Brook Lopez (30 pts) et Jrue Holiday (18) ont également contribué à la victoire des Bucks, alors que c'est finalement Jonas Valanciunas (37 points) qui s'est montré le plus dangereux côté Pelicans, qui enchaînent une quatrième défaite consécutive et glissent à la quatrième place à l'Ouest.

Donovan Mitchell n'a pas manqué ses retrouvailles avec son ancien club Utah. L'ancienne star des Jazz a marqué 23 points avec Cleveland, sa nouvelle équipe, qui s'est imposée 122-99 et conforte sa troisième place.

- Lillard, record mais défaite -

Damian Lillard est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Blazers, mais sa performance n'a pas empêché la défaite de Portland face à Oklahoma City (123-121). Lillard, qui dispute sa 11e saison avec la franchise de l'Oregon a inscrit 28 points avec les Blazers lors de ce match et cumule 18.048 points sous ce maillot, dépassant les 18.040 points de la légende Clyde Drexler.

Mais Shai Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur du match (35 points) a gâché la fête de Lillard et Portland en donnant la victoire au Thunder sur le fil.

Chris Paul a inscrit 28 points, son meilleur total de la saison, pour mener les Suns de Phoenix à une victoire 130-104 face aux Los Angeles Lakers. Déjà privés d'Anthony Davis en raison d'une blessure au pied droit, les Lakers ont aussi dû faire sans LeBron James, Russell Westbrook et Austin Reaves.

Philadelphie a été poussé en prolongation par Toronto (104-101 a.p.). Les Sixers ont pourtant compté 14 points d'avance au début du troisième quart-temps.

Joel Embiid, auteur de 28 points et 11 rebonds et Tobias Harris, 21 points, ont permis à Philadelphie de résister à la remontée des Raptors. Les Sixers poursuivent leur bonne série avec un cinquième succès de rang. A Toronto, la dynamique est totalement inverse avec six revers de suite.

Minnesota a battu Dallas 116-106 dans une rencontre marquée par l'expulsion de la star des Mavs Luka Doncic pour deux fautes techniques, puis de l'entraîneur Jason Kidd, entré sur le terrain pour exprimer son mécontentement.

Le derby du Texas est revenu à San Antonio, vainqueur de Houston 124-105 grâce notamment à 26 points de Devin Vassell.

Après un début de saison cauchemardesque, Orlando avait rectifié le tir avec six succès d'affilée, mais le Magic a vu sa série s'arrêter en perdant d'un petit point (126-125) à Atlanta, vainqueur grâce à Dejounte Murray.

A l'inverse, Charlotte, qui restait sur huit défaites consécutives, a enfin gagné en s'imposant à Sacramento 125-119.