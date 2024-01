NBA: Giannis et LeBron en tête des premiers votes pour le All-Star Game

L'intérieur vedette des Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, et la superstar des Lakers de Los Angeles, LeBron James, sont en tête des premiers résultats du vote des fans pour le All Star Game de la NBA du mois prochain, dévoilés jeudi.

Les titulaires de la 73e édition du match des étoiles seront déterminés par une formule combinant les votes du public (50%), des joueurs (25%) et des journalistes spécialisés (25%).

Les deux stars, déjà capitaines des deux équipes opposées au All Star Game en février dernier, ont été plébiscités aux postes d'ailiers et intérieurs. Antetokounmpo devance à l'Est le MVP en titre Joel Embiid (Philadelphie) avec 1.844.025 voix et l'arrière de Boston Jayson Tatum de Boston (1.765.919).

A l'Ouest, derrière James, on trouve la star de Phoenix Kevin Durant (1.807.394) et le pivot serbe de Denver Nikola Jokic, champion de NBA en titre (1.636.041).