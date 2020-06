NBA: Gobert redémarrera la saison avec Utah, Lakers-Clippers en vedette

La saison NBA, interrompue en mars après le test positif au coronavirus de Rudy Gobert, reprendra le 30 juillet à Orlando (Floride) avec le pivot français de Utah qui affrontera La Nouvelle-Orléans, suivi du duel angelino Lakers-Clippers.

Pour le symbole, la NBA a permis à Gobert et au Jazz de donner le coup d'envoi d'une reprise pas comme les autres, avec des matches à huis clos et sous haute surveillance dans la bulle de Disney World.

"Gobzilla" se mesurera à un autre "monstre" de la raquette, Zion Williamson, qui aura la difficile mission d'accrocher les play-offs avec les Pélicans, au sein d'une conférence ouest où trônent les Lakers et les Clippers aux première et deuxième places.

Les deux rivaux de Los Angeles s'affronteront pour la 4e fois cette saison, un possible avant-goût d'une finale de conférence que beaucoup attendent. Pour l'heure Kawhi Leonard et Paul George mènent 2 à 1 contre LeBron James et Anthony Davis.

Le lendemain, 31 juillet, six des 88 matches de saison régulière auront lieu, dont celui des Milwaukee Bucks, qui possèdent le meilleur bilan de la ligue, contre les Boston Celtics, 3e à l'Est.

Le calendrier prévoit jusqu'à sept matches par jour, avec des coups d'envois entre 12h00 (16h00 GMT) et 21h00 (01h00 GMT) sur trois terrains différents.

Sont concernées par cette fin de championnat, 22 équipes. Aux huit premiers de chaque conférence (Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphie, Brooklyn, Orlando à l'Est; Lakers, Clippers, Denver, Utah, Oklahoma City, Houston, Dallas, Memphis à l'Ouest) s'ajoutent six clubs se trouvant à six matches ou moins de la 8e place dans chaque conférence (La Nouvelle-Orléans, Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio à l'Ouest, et Washington à l'Est).

Chacune jouera huit matches de la saison régulière. Après quoi, le tableau des play-offs sera presque connu, puisque les sept premiers de chaque conférence seront directement qualifiés. Le 8e et dernier sésame fera, à l'Est comme à l'Ouest, l'objet d'un éventuel barrage.

Deux scénarios seront possibles. Si le 9e est à plus de 4 matches derrière le 8e, ce dernier est directement qualifié pour les play-offs, sans jouer de barrage. Si le 9e est à 4 matches ou moins derrière le 8e, les deux s'affrontent en barrage. Le 8e doit gagner une fois pour se qualifier, le 9e doit gagner deux fois.

Les play-offs se dérouleront ensuite de façon classique au meilleur des sept rencontres, pour un couronnement final le 13 octobre au plus tard.