NBA: Gobert sort après une chute, Oklahoma perd un joker

Le Français Rudy Gobert (8 points, 11 rebonds) a quitté le parquet en fin de rencontre a priori touché aux côtes lors de la victoire des Minnesota Timberwolves sur le parquet des Los Angeles Clippers (118-100). Le pivot français a été victime d'une chute spectaculaire sur une action défensive face au Croate Ivica Zubac. Après avoir repris sa place pour quelques instants, il a fini par rejoindre le vestiaire en se touchant les côtes. Menés de 22 points, les Wolves ont complètement renversés les Clippers dans le troisième quart-temps, notamment grâce à Anthony Edwards, auteur de 37 points. Cette défaite éloigne les Clippers (4es) de la course aux trois premières places à l'Ouest à un mois de la fin de la saison régulière.

. Wembanyama discret, les Spurs battus

Revenus presque à hauteur de leur adversaire dans la dernière minute, les San Antonio Spurs ont manqué la victoire de peu face aux Houston Rockets (103-101). Brillant lundi pour son retour après deux matches manqués, Victor Wembanyama a été un peu plus discret avec 13 points, 10 rebonds et 6 passes. Son compatriote et ami Bilal Coulibaly a lui compilé 11 points, 5 rebonds et 4 passes lors de la défaite de Washington à Memphis (109-97).