NBA: Golden State et les Lakers gagnent, Steph Curry impressionnant

Les Golden State Warriors, au sein desquels Steph Curry a montré la voie avec son shoot longue distance, se sont offerts une 7ème victoire consécutive en battant les Clippers sur leur terrain (105-90) dimanche en NBA, où les Lakers ont renoué avec la victoire chez eux face à Detroit (110-106).

La rencontre a été serrée jusqu'à la mi-temps (44-42) avant que Golden State accélère sous l'impulsion d'un Steph Curry encore impressionnant, auteur de 7 paniers derrière l'arc pour un total de 33 points, 6 passes décisives et 5 rebonds. L'ailier Jordan Poole a ajouté 17 points dont trois paniers à trois points en moins de deux minutes en fin de 3ème quart-temps. En face, Paul George a inscrit 30 points et délivré 5 passes.

Les Warriors confortent leur première place dans la conférence Ouest avec 18 victoires et 2 défaites. Ils affronteront leur dauphin au classement, les Phoenix Suns, mardi, qui réalisent également un début de saison exceptionnel avec 16 victoires d'affilée.

Les Lakers de Los Angeles ont renoué avec la victoire chez eux face à Detroit (110-106), deux jours après leur défaite après trois prolongations à Sacramento (137-141).

Ce match marquait les retrouvailles entre LeBron James et le pivot des Pistons Isaiah Stewart. Les deux joueurs avaient écopé respectivement d’un et deux matches de suspension suite à leur altercation le 21 novembre sur le parquet de Detroit. La star des Lakers avait porté un coup au visage de Stewart, qui avait voulu se venger, provoquant une grosse mêlée au milieu du terrain.

Les Lakers ont pensé faire le plus dur à 5:58 min dans le 3ème quart temps quand LeBron James a marqué un shoot longue distance qui leur a permis de prendre 14 points d’avance (70-56). Mais Detroit a rattrapé petit à petit son retard jusqu’à revenir à 4 points en fin de match, grâce notamment à Jerami Grant, auteur de 32 points dans la rencontre.

Du côté des Californiens, James a été en réussite avec 33 points, 5 rebonds et 9 passes, tout comme Russell Westbrook, 25 points et 9 passes. Le meneur français des Pistons Killian Hayes, de retour après une douleur au pouce, a réalisé 8 passes décisives mais n'a marqué que 6 points.

Les Memphis Grizzlies, privés de leur meneur Ja Morant qui souffre d'une entorse au genou, n'ont pas eu de mal à se défaire de Sacramento chez eux (128-101).

- 7ème victoire de rang pour Milwaukee -

À l'Est, les Milwaukee Bucks ont, comme les Warriors, enchaîné une 7ème victoire consécutive à Indiana (118-100). Le Grec Giannis Antetokounmpo, MVP des finales la saison dernière, a réalisé un double-double avec 26 points et 13 rebonds. Le meneur Jrue Holiday a ajouté 23 points, 7 rebonds et 9 passes décisives dans une équipe qui remonte à la 4ème place à l'Est et retrouve petit à petit son niveau de jeu.

Milwaukee a annoncé plus tôt dans la journée la signature du pivot DeMarcus Cousins pour un an, qui évoluait jusqu'ici aux Clippers de Los Angeles. L'autre intérieur de l'équipe, Brook Lopez, est blessé au dos depuis le 19 octobre.

Toujours à l'Est, Toronto s'est incliné face à Boston (109-97), qui a enchaîné sa 4ème victoire en 6 matches. L'arrière des Celtics Marcus Smart a été le meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points.