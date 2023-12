NBA: grande soirée pour Embiid, les Clippers enchaînent

Auteur de 51 points et 12 rebonds, Embiid a régalé et dessiné en majeure partie la victoire (127-113) des 76ers contre Minnesota, leader de la conférence Ouest. Il est surtout devenu le premier joueur de la ligue à enchaîner 12 matches consécutifs en enregistrant au minimum 30 points et 10 rebonds depuis le légendaire Kareem Abdul-Jabbar en 1972. Autre statistique, c'est le troisième match de suite durant lequel le pivot de 29 ans compte au moins 40 points et 10 rebonds. Une première pour un joueur de Philadelphie depuis Wilt Chamberlain en 1967. De quoi, largement remporter son duel d'intérieurs face à Rudy Gobert (8 pts, 9 rbds) et contribuer largement à la septième victoire en huit matches de Philly.

Le champion: Denver enchaine

A Toronto, Nikola Jokic a inscrit 31 points, accompagnés de 15 rebonds et six passes pour permettre à Denver, champion en titre, de s'imposer contre les Raptors 113-104. Les Nuggets, avec cette 19e victoire, sont troisièmes à l'Ouest, derrière Minnesota et Oklahoma.