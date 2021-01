NBA: Hayes souffre d'une déchirure labrale de la hanche droite

Le meneur de Détroit Killian Hayes, qui s'est blessé à la hanche droite lundi à Milwaukee, souffre d'une déchirure du labrum, rapporte mercredi le site The Athletic, un diagnostic plus sérieux que celui initialement relayé par les Pistons mardi.

Le Français le plus haut drafté de l'histoire (7e position), après avoir passé une IRM (imagerie par résonance magnétique), a été placé sur la liste des incertains pour le match de son équipe ce mercredi, de nouveau face aux Bucks, avec pour simple précision le fait qu'il souffrait d'une "élongation".

Une nouvelle qui tendait alors à rassurer sur son état de santé.

Mais selon The Athletic, citant des sources au sein du club, des analyses approfondies de sa blessure ont révélé qu'il a été victime d'une déchirure du labrum, une capsule dont le rôle au sein de l’articulation au niveau de la hanche est fondamental. Une blessure bien plus sérieuse en somme.

Les Pistons n'ont ni confirmé ni infirmé cette information.

Selon Yahoo Sports, citant d'autres sources, le rookie pourrait être absent jusqu'à six semaines, car aucun dommage structurel vasculaire n'est apparent. Il doit consulter un spécialiste afin de déterminer si un simple travail de rééducation suffira. Si une opération s'impose en revanche, il ne devrait pas finir la saison.

Dans un premier temps, l'entraîneur Dwane Casey avait dit que les médecins pensaient, "sans en être sûrs, que le muscle iliopsoas" était affecté.

C'est au 3e quart-temps de la rencontre que Hayes s'est blessé, sur une action anodine, sans contact avec un autre joueur. Après s'être fait intercepter le ballon, il a tenté de l'attraper à son tour sur une passe adverse en plongeant, mais après avoir chuté sur sa cuisse gauche, il s'est aussitôt tenu le haut de la cuisse droite puis la hanche en grimaçant de douleur.

Peinant à se relever avec l'aide du corps médical, il a rejoint le vestiaire en boitant et n'a pas fini la rencontre perdue (125-115). Il avait inscrit 7 points (une passe) en 13 minutes de présence sur le parquet.

Sur ses sept premiers matches, tous débutés dans le cinq majeur, Hayes a compilé 4,6 points et 3,6 passes, en un peu plus de 21 minutes de moyenne. Son équipe occupe la dernière place de la conférence Est avec 6 revers et une seule victoire, plus mauvais bilan de la ligue.