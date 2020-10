NBA: Héroïque, Butler a tenu parole, Miami n'a pas dit son dernier mot

Le cœur du Heat bat encore, et c'est grâce à Jimmy Butler! Auteur d'un énorme triple-double, il a mené son équipe à une victoire cruciale aux dépens des Lakers (115-104), dimanche, pour réduire l'écart à 2-1 dans une finale NBA relancée.

Miami, dont c'est la 6e finale en 15 ans (trois ont été remportées en 2006, 2012, 2013), a réalisé un véritable exploit, d'autant que ses deux cadres, Bam Adebayo, non remis de ses tensions cervicales, et Goran Dragic, qui souffre d'une aponévrose plantaire au pied gauche, étaient encore absents.

Aussi, on ne donnait pas cher de la peau des Floridiens avant ce match N.3 qui ressemblait déjà à une rencontre à élimination directe, car un troisième revers les aurait condamnés à réussir l'impossible: aucune équipe n'a jamais réussi à être championne après avoir renversé un déficit de 3-0.

Mais ils avaient en Butler un leader déjà exemplaire qui a élevé encore son niveau de jeu pour atteindre la stratosphère. Ses 40 points, 11 rebonds et 13 passes (2 contres, 2 interceptions) en font le troisième joueur dans l'histoire de la ligue à réaliser un triple-double à 40 unités dans une finale, après Jerry West en 1969 et LeBron James en 2015.

"Jimmy a été phénoménal. Il a fait tout ce dont ils avaient besoin venant de lui", lui a rendu hommage "LBJ".

- "Je m'en fiche" -

"Je me fiche du triple-double, je m'en fiche complètement, vraiment. Ce que je veux c'est gagner. On l'a fait, je suis content du résultat. Ils peuvent être battus, tant que nous faisons ce que nous sommes censés faire. Au prochain match, je sais qu'ils seront bien meilleurs, nous devrons conserver cette énergie", a réagi l'intéressé.

Après le match N.2, il avait promis que lui et les siens n'abandonneraient pas et appelé à jouer plus dur. Il a montré l'exemple, allant souvent au charbon et au tampon sous les paniers, notamment lorsqu'il a lourdement chuté sur le sol après un choc avec Rajon Rondo en fin de 3e quart-temps. Il en fallait plus pour l'arrêter...

Dans son sillage, l'ailier Kelly Olynyk a ajouté 17 points en sortie de banc, tout comme le rookie titulaire Tyler Herro dont l'adresse n'a pas été bonne (6/18), mais la persévérance payante. Douter si peu de soi à 20 ans est bluffant.

Ce qui est aussi apparu manifeste sur cette rencontre, c'est qu'en plus de faire montre de l'envie de ceux qui ne veulent pas "mourir", les Floridiens ont mieux joué que les Californiens. Preuve qu'Erik Spoelstra a su trouver des solutions offensivement.

- Anthony dévisse -

Du début à la fin, le Heat a constamment dominé, ne laissant aux Lakers le loisir de mener que rarement et de très peu de points, quand eux ont compté jusqu'à 14 longueurs d'avance au troisième quart-temps.

Los Angeles a fait illusion par à-coups, grâce surtout à LeBron James (25 pts, 10 rbds, 8 passes). Il a tenu la maison quand Anthony Davis vivait une première période catastrophique, perdant 5 ballons, prenant 3 fautes assez tôt, ce qui a de surcroît limité son temps de jeu. Cela lui a d'ailleurs valu d'être un peu tancé par le "King" sur le parquet.

"Il a eu des soucis de fautes. C'est ce qui l'a rendu un peu passif. Il ne pouvait plus être agressif offensivement et défensivement. Ca l'a beaucoup ralenti ce soir", a commenté "LBJ".

En seconde période, "AD" s'est réveillé (15 points) mais pas autant qu'il aurait fallu et cela a fait la différence sur le plan comptable. James n'a pu peser dans le money-time, commettant notamment deux "marcher" inhabituels qui ont contribué aux 19 pertes de balle de l'équipe. Tant et si bien que Markieff Morris et Kyle Kuzma ont été prolifiques en vain, avec 19 points chacun.

L'heure n'est pas encore aux doutes côté L.A., mais ce revers résonne comme un avertissement tant les Californiens ont manqué d'énergie et d'application.

"Autant on a mal joué, autant j'ai aimé notre combativité. On n'est pas inquiet, on sait qu'on peut mieux jouer, on peut faire le break mardi", a dit James.