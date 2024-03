NBA: humiliés à Boston, les Warriors se vengent sur les Bucks

Il était à craindre que Stephen Curry et ses Warriors aient encore la gueule de bois après leur déroute à Boston trois jours plus tôt, au moment qui plus est d'affronter un des mastodontes de la Ligue, Milwaukee, invaincu depuis le All-Star Game (six victoires). Mais Golden State a vite dissiper les doutes. Ils ont inscrit 40 points dès le premier quart-temps, et menaient de 30 à la pause (78-48), avec Curry à la baguette (29 pts au total).

Au final, malgré les 23 points de Giannis Antetokounmpo côté Bucks, il n'y a pas eu match et les Warriors, comme si de rien n'était, reprennent leur marche en avant, avec une 7e victoire lors des neuf dernières rencontres. "Répondre de cette manière à la maison représente beaucoup pour nous. Etre capables de tourner la page, de jouer avec envie et confiance après une telle raclée, ça montre qui nous sommes et ce que nous construisons", a commenté le triple MVP Stephen Curry.

Dans la course aux play-offs, Golden State est 9e à l'Ouest, avec un bilan de 33 victoires et huit défaites, juste devant les Los Angeles Lakers, défaits mercredi soir à domicile par les Sacramento Kings de De'Aaron Fox (44 pts) 130 à 120.