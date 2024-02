NBA: "Il me manque", soirée Kobe Bryant chez les Lakers

Les Los Angeles Lakers ont révélé une statue à l'effigie de leur ancienne star Kobe Bryant, mort il y a un peu plus de quatre ans, et multiplié les hommages à l'occasion d'une soirée NBA placée sous le signe du "Black Mamba".

Bras et index droits levés vers le ciel, la sculpture de Kobe Bryant rend hommage à la pose du joueur lors de sa sortie du parquet le 22 janvier 2006, après avoir inscrit 81 points face à Toronto. Une soirée record et une orgie offensive en bon résumé de la "Mamba mentality", agressivité et envie de gagner décuplées par l'ego démesuré du champion.