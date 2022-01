NBA: Irving devrait débuter sa saison avec les Nets mercredi à Indiana

La star des Brooklyn Nets Kyrie Irving, autorisé à rejouer après avoir été mis à l'écart en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, devrait débuter sa saison NBA mercredi à Indianapolis, rapportent lundi ESPN et The Athletic.

Le meneur de 29 ans a manqué les 35 premiers matches de son équipe, sa franchise ayant indiqué juste avant le début du championnat en octobre qu'elle ne souhaitait pas faire appel à lui tant qu'il ne serait pas éligible pour toutes les rencontres.

Mus par une série de blessures et de cas positifs au Covid-19, les Nets ont finalement changé d'avis mi-décembre, autorisant Irving à reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers, phase préalable à un retour sur les parquets, uniquement pour les rencontres à l'extérieur. Car, pour l'heure, il lui est encore interdit de participer à celles à domicile, conformément aux règles sanitaires en vigueur dans l'Etat de New York.

Les Nets ont compté jusqu'à 10 joueurs soumis aux protocoles de santé et de sécurité de la NBA ces dernières semaines et trois de leurs matches ont été reportés.

Irving a assuré lors d'un point presse la semaine passée qu'il "comprenait" et "respectait" la décision initiale de ses dirigeants. "J'ai dû prendre du recul, réfléchir et essayer de ne pas m'attacher trop émotionnellement à ce qu'ils avaient décidé de faire. Je devais vraiment considérer leur point de vue, à savoir celui du club et de mes coéquipiers."

"J'ai compris leur argument, qui dit que si on n'est pas entièrement vacciné, alors on ne peut pas être un (membre de l'équipe) à part entière", a ajouté le septuple All-Star, qui a dû se soumettre au protocole anti-Covid le 18 décembre, avant d'en sortir dix jours plus tard.

Au vu des séances effectuées depuis son retour dans l'équipe, l'entraîneur des Nets Steve Nash a jugé qu'Irving "a l'air en forme" pour un joueur n'ayant pas joué de la saison.

Brooklyn, qui reste sur deux revers, a cédé la première place de la conférence Est à Chicago.