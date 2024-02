NBA: Irving et Dallas en fête à Brooklyn, les Knicks gagnent mais grimacent

Kyrie Irving a brillé pour son retour à Brooklyn, en contribuant largement au succès des Dallas Mavericks face aux Nets (119-107), mardi lors d'une soirée de NBA qui a aussi vu les New York Knicks s'imposer en grimaçant face aux Memphis Grizzlies (123-113).

36 points et une victoire qui ne souffre aucune contestation (65-47 à la pause): un an après son transfert à Dallas, Kyrie Irving a dignement fêté son retour à Brooklyn, bien aidé par Luka Doncic (35 pts, 18 rebonds et neuf passes décisives). Un peu chahuté par son ancien public, Irving les a réduits au silence d'un alley-oop en début de troisième quart.

"On est tout de suite dangereux dès qu'on se montre agressifs. Je crois qu'on a fait du bon boulot", a commenté Doncic, en souhaitant une "bonne santé" à ce duo qu'il compose avec le joueur huit fois All Star.

Kyrie Irving est en effet revenu d'une absence de six matches la veille à Philadelphie, tandis que le Slovène porte un masque de protection nasale.