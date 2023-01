NBA: Irving et James brillent, le Thunder fait chuter les Nuggets

Kyrie Irving et LeBron James, auteurs de 38 et 37 points, ont fait gagner Brooklyn et les Lakers, à Golden State et Portland, dimanche en NBA, où Denver, leader à l'Ouest, a concédé sa première défaite en dix matches face à Oklahoma City.

Voilà six matches que les Nets jouent sans Kevin Durant, blessé à un genou. Il fallait donc après quatre revers que Irving prenne le relais en attaque. Ce qu'il a brillamment fait chez le Jazz vendredi (48 pts) et cette fois encore chez les Warriors, pour le deuxième succès d'affilée des siens (120-116).

Adroit (12/22 dont 5/7 derrière l'arc), il a trouvé en Nick Claxton un guerrier dans la raquette (24 pts, 15 rbds, 3 contres) et délivré sa 9e passe décisive à Royce O'Neale (16 pts), qui a mis un tir crucial à longue distance à 28,5 secondes de la fin.

Six minutes plus tôt, Golden State menait encore de 13 unités, avant de s'effondrer en encaissant un 27-10 rédhibitoire, sans que Stephen Curry (26 pts, 7 passes) y remédie.

Les Warriors glissent en 10e position, deux rangs au-dessus des Lakers, vainqueurs chez les Blazers (121-112), malgré un énorme trou d'air au deuxième quart-temps, perdu (45-13). - Gilgeous-Alexander décisif -

Un temps menés de 25 unités, ils ont réussi un comeback spectaculaire, initié par l'inévitable LeBron James, toujours aussi adroit (14/24, 11 rbds, 4 passes). Il ne manque plus que 224 unités à "LBJ" pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire devant Kareem Abdul-Jabbar (38.387). A ses côtés, Thomas Bryant a été au diapason (31 pts, 14 rbds). A Denver, l'absence de Nikola Jokic, touché à l'ischio-jambier gauche, a été préjudiciable aux Nuggets face à Oklahoma City (11e), en regain de forme puisque ce succès (101-99) est le cinquième en six matches. Shai Gilgeous-Alexander a une nouvelle fois été déterminant pour le Thunder avec 34 points, dont ce panier à mi-distance décisif, réussi à 9 secondes du terme. Jamal Murray (26 pts, 9 passes) a lui manqué le shoot égalisateur, juste avant le buzzer. Denver conserve malgré tout son avance sur son dauphin Memphis, dont le réveil a été trop tardif à Phoenix (112-110).