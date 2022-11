NBA - Jacque Vaughn confirmé comme nouvel entraîneur des Brooklyn Nets

(Belga) Jacque Vaughn, qui assurait l'intérim à la tête des Brooklyn Nets après le limogeage de Steve Nash, a été confirmé comme nouvel entraîneur principal, a annoncé l'équipe dans un communiqué mercredi.

"La perspicacité de Jacque, sa compétitivité et sa connaissance intime de notre équipe et de notre organisation, font de lui la meilleure personne pour diriger notre groupe à l'avenir", a affirmé le directeur général Sean Marks cité dans ce communiqué. Vaughn, 47 ans, a accepté un contrat qui le lie désormais à la franchise new-yorkaise jusqu'à la saison 2023-2024. Cette nomination met fin aux spéculations selon lesquelles les Nets s'apprêtaient à recruter Ime Udoka, l'entraîneur des Boston Celtics, récemment suspendu toute la saison pour de "multiples violations" du règlement interne de l'équipe. Il est soupçonné d'avoir entretenu une liaison avec un membre féminin du personnel de la franchise. Les Nets sont déjà confrontés à une crise interne ayant abouti à la suspension de leur meneur star Kyrie Irving pour avoir fait la promotion d'un film antisémite sur les réseaux sociaux. Vaughn, qui a pris les rênes de l'équipe le 1er novembre, a enregistré depuis deux victoires et concédé deux défaites. Il connaît bien la maison puisqu'il en a été entraîneur adjoint pendant sept saisons et a également brièvement tenu le rôle d'entraîneur principal lors de la saison 2019-2020. Avant cela, il avait entraîné Orlando de 2012 à 2015. (Belga)