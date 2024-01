NBA: Jokic inscrit 42 points pour les Nuggets contre les Wizards

La superstar serbe, deux fois MVP de la NBA, a ajouté huit passes, trois contres et une interception contre les Wizards, sous les yeux de son épouse et de leur fille.

Nikola Jokic a marqué 42 points et pris 12 rebonds pour permettre aux Nuggets de Denver, champions en titre de la NBA, de battre Washington à l'extérieur 113 à 104, dimanche.

"Ce n'est jamais facile. Pas 42", a déclaré Jokic. "C'est juste une question d'état d'esprit. Nous avions besoin de cette victoire. Pour nous, chaque match est un match à gagner".

Jamal Murray et Michael Porter Jr. ont chacun ajouté 19 points pour les Nuggets (30-14), qui sont revenus à un succès de la tête de la Conférence Ouest occupée par Minnesota.

Boston, leader à l'Est, s'est imposé 116-107 à Houston, grâce aux 32 points de l'ailier fort letton Kristaps Porzingis et aux 21 points et 12 rebonds de Derrick White.