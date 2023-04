NBA: la saison des Bucks un échec ? "Non" réplique sèchement Antetokounmpo

"Il n'y a pas d'échec dans le sport. Il y a des bons et des mauvais jours", a déclaré, en contenant difficilement son énervement, Giannis Anatetokounmpo, après l'élimination-surprise des Milwaukee Bucks au 1er tour des play-offs de la NBA par le Miami Heat. A un journaliste lui demandant si cette saison aura été un échec, le double MVP (2019, 2020) a répondu sèchement: "vous m'avez posé la même question l'année dernière (après l'élimination en demi-finale de conférence contre Boston, ndlr). Et vous ? Est-ce que avez une promotion tous les ans ? Non, c'est ça ? Alors chaque année de travail débouche-t-elle sur un échec ? Oui ou non ? Non".

"Chaque année, vous travaillez pour atteindre un objectif. Il y a des étapes vers le succès. Michael Jordan a joué 15 ans et a remporté six championnats. Les neuf autres années ont-elles été un échec ?", a-t-il insisté. "Il y a des jours où l'on peut réussir, d'autres où l'on ne peut pas. Il y a des jours où c'est votre tour, et d'autres où ce n'est pas votre tour. On ne gagne pas toujours. Et cette année, c'est une autre équipe qui va gagner. De 1971 à 2021, nous n'avons pas gagné de championnat pendant 50 ans, est-ce que c'était 50 ans d'échec ? Non. C'était des étapes et nous avons fini par être prêts à en gagner un. Et j'espère que nous en gagnerons un autre", a poursuivi Antetokounmpo. Lors de la défaite fatale face au Heat sur son parquet (128-126 a.p.), le Greek Freak (le monstre grec) n'a pas démérité avec 38 points et 20 rebonds à son actif. Mais il a failli à l'exercice du lancer franc, n'en réussissant que 10 sur 23 tentés.

"Je n'ai pas su en mettre assez. C'est à peu près tout. Si j'avais mis ces tirs, la situation serait différente. Il y a des jours où l'on réussit, d'autres où l'on rate. Aujourd'hui, c'était l'un de ces jours...", a-t-il soufflé. "Je reviendrai l'année prochaine, je prendrai de bonnes habitudes, j'essaierai d'être meilleur et j'espère regagner un championnat", a promis Antetokounmpo, qui n'a que 28 ans, ajoutant: "je m'en souviendrai et je ne veux pas me retrouver à nouveau dans cette situation. Mais c'est le basket, donc je vais probablement me retrouver dans cette situation".